Sheyla Rojas le responde a 'Peluchín': "No estoy gorda, estoy más regia que nunca"

La modelo Sheyla Rojas volvió a negar tajantemente que esté esperando un bebé de su pareja Pedro Moral y le respondió a Rodrigo González 'Peluchín' , quien mostró en sus redes sociales unas imágenes de la ex 'guerrera' con el abdomen abultado.

"Me parece que han hecho Photoshop en esa foto, porque no estoy panzona, no estoy gorda, estoy más regia que nunca. Han hecho algo en esa foto. Ha sido un complot", indicó la 'rubia'.

La conductora de 'Estás en todas' también agregó: "Es mentira, son especulaciones, no estoy embarazada, no estoy esperando un hijo. El día que yo esté embarazada voy a dar la noticia feliz, y, por supuesto, quien va a soltar la primicia soy yo", refirió.

Sheyla Rojas (América TV)

En otro momento, Sheyla Rojas aseguró que espera tener más hijos.

"Me encantaría casarme, formar una familia. A estas alturas de la vida uno tiene que planificarse. Para tener un hijo no es fácil, ya tengo mi hijo de 5 años y l a próxima vez que tenga un hijo quiero tener una familia estable" , manifestó.