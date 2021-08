Sheyla Rojas disfruta de innolvidables momentos al lado de su pequeño Antoñito tras pasar más de seis meses separados. Hoy, la popular influencer se encuentra en España para compartir con su hijo, con Antonio Pavón y Joi Sánchez, la pareja del torero.

En una entrevista con el programa ‘América Hoy’, Sheyla contó cómo son sus días en España y al ser consultada sobre su relación con Joi dijo que se llevan muy bien y se mostró agradecida por la relación que tiene con su pequeño Antoñito. “El día de mañana es cumpleaños de Joi, lo vamos a pasar juntos, celebraremos el cumpleaños. Vamos recibirlo hoy”, contó.

“Antoñito está contento y eso se nota, está feliz. Antoñito me dice que le quiere comprar un regalo a Joi. El cariño es mutuo y hay una bonita relación. Recién he podido conocerla y he traído mi tequila, vamos a celebrar nosotras”, reveló así que se lleva muy bien con la modelo española.

Sheyla dijo que planea quedarse hasta fines de mes al lado de su pequeño en España, pero resaltó que si recibe una sorpresa antes podría quedarse más tiempo, dando a entender que su novio mexicano iría a visitarla.

