Sheyla Rojas increpa a Carlos Cacho: “Antes de hablar y hacer comentarios tan a la ligera, piensa” [VIDEO]

Explotó. Sheyla Rojas no aguantó que Carlos Cacho insinuara que ella estuviera entrometiéndose en la supuesta nueva relación entre Patricio Parodi y Janick Maceta y dio su descargo.

“A mí me pareció que me hizo quedar como si yo me mensajeara con Patricio, que yo me metí en la nueva relación. La verdad es que no la conozco, no sé absolutamente nada de ella. Escuché los comentarios de Carlos Cacho y dije, ¿de dónde sacó todo eso?”, atinó a decir la ex 'leona loca'.

Sheyla Rojas se mostró incómoda de que la involucren con temas del pasado cuando ella se encuentra en una relación. "Antes de hablar y hacer comentarios tan a la ligera, piensa", disparó.

“Yo no tengo nada que ver en esa relación. Yo no sé si se mensajeó con ella, no me interesó y no me interesa. Yo no la conozco. Me molesta que siempre intenten involucrarme con las salientes, con las amigas de Patricio Parodi. No tengo nada que ver con él”, sentenció.