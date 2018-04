Sheyla Rojas a su hijo Antoñito: "Hoy pudiste hacer algo que hace mucho estabas tratando"

Sheyla Rojas compartió con sus seguidores un logro más de su hijo Antoñito, quien padece de artrogriposis, una enfermedad de origen congénito que se caracteriza por la contractura de una o varias articulaciones .

A través de su cuenta de Instagram , la conductora de 'Estás en todas ' también le dedicó un emotivo mensaje por su onomástico. "Felices 5 años mi guerrero. Soy la mamá más orgullosa: día a día me llenas de emociones al ver cómo superas cada obstáculo", escribió al inicio de su mensaje.

A la misiva la acompaña una instantánea donde se lucen frente al mar de San Andrés , donde viajaron para vacacionar.

"Hoy también pudiste hacer algo que hace mucho tiempo estabas tratando de hacer y por fin lo lograste. Cuando lo hiciste, me dijiste que pensaste en mí, en los consejos que te doy y en cada una de mis palabras", continúa su publicación, que supera los 45 mil likes en esta plataforma social.

Tanto Sheyla como Antonio Pavón permanecen muy comprometidos con la recuperación del pequeño, pues incluso lo llevan al exterior para someterse a cirugías complejas con tal de ayudarlo en su proceso de recuperar su sistema psicomotriz.

"Yo no dejo de aprender de mi hijo, me ha enseñado a ser más fuerte, que sí se puede. Mi hijo me preguntaba: ¿cuándo voy a aprender a caminar bien? Yo le decía que tiene que comer y seguir con sus terapias. Desde chiquito, él es muy maduro y disciplinado. Es el mejor regalo que puedo tener", contó la popular 'Shey' en una entrevista a mediados del año pasado.