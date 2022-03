En la reciente emisión de “JB en ATV”, Sheyla Rojas fue la invita especial y fue cuestionada por su última cirugía estética, la cual le dejó complicadas consecuencias.

“Toda la semana, el Perú, no solamente Lima, ha estado hablando de tus labios. Qué fue lo que pasó Sheylita. Yo soy recontra rajona, pero yo no veo lo del labio”, cuestionó la popular ‘tía Gloria’ a la modelo.

La exconductora de “Estás en todas” aclaró que el problema se dio por la intervención que se hizo en la papada y no tiene nada que ver con el aumento de labios.

“Es verdad. Lo que pasa es que yo tuve un problema, me operé. Y no es el labio, ya yo lo aclaré varias veces. No es el labio, es el tema de la papada”, explicó.

En esa línea, la exchica reality confirmó que continúa llevando terapias para mejorar. “Es complicado el tema de las operaciones. No se pueden tomar así nomás. Yo ya lo estoy viviendo, lo estoy padeciendo. Es todo un proceso, yo me operé en noviembre y estamos marzo”, lamentó.

Asimismo, Sheyla Rojas negó que todo haya surgido por un uso excesivo del ácido hialurónico y dijo que prefería ya no tocar ese tema debido a que era complicado para ella. “No ha sido eso. A mí me pasó un tema de inmunidad en la parte de la papada. Es otra cosa”, enfatizó.

Como se recuerda, el pasado 10 de diciembre, Sheyla preocupó a sus seguidores al informar que un procedimiento quirúrgico no había salido como lo esperado, ya que el proceso de recuperación le impedía hablar correctamente y hasta le producía dolor.

“Me hice algo en la papada, está inflamado y me duele aún. No puedo hablar mucho, pero me gustó el resultado”, expresó la popular Shey Shey en sus redes con el rostro inexpresivo días atrás.

