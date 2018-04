Sheyla Rojas habló por primera vez de su rompimiento con Patricio Parodi [VIDEO]

La conductora de ' Estás en todas', Sheyla Rojas habló por primera vez de su rompimiento con el 'guerrero', Patricio Parodi durante la última edición del programa sabatino.

La ex 'chica reality' explicó que ellos dieron fin a su relación en buenos términos y felicitó a Parodi por dejar atrás los malos entendidos.

"Nosotros terminamos de la mejor manera. Está bien que él deje los malos entendido (entre ellos). Yo siempre voy a rescatar las cosas bonitas que viví en esa relación", declaró Sheyla Rojas.

"Su mamá, sus hermanos, todos me abrieron las puertas de su casa, tan bonito. No solo a mí, sino a mi hijo y mi familia, y por supuesto eso siempre lo tendré en mi corazón. No tengo por qué referirme en contra de Patricio", añadió la conductora.

Además, Sheyla aclaró que hoy en día cada uno a tomado su propio camino y no siente que exista enemistad entre ellos. "Que bueno que haga notas para nosotros", acotó.