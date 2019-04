Sheyla Rojas sobre su ex en el 'EVDLV': "Me partió el corazón que mencione a mi hijo"

Sheyla Rojas se refirió a la participación de su ex pareja Pedro Moral en 'El valor de la verdad' y aseguró que se encuentra mortificada por exponer el nombre de su hijo Antoñito en televisión.

"Es algo que me partió el corazón. Me dolió muchísimo que mencione a mi hijo en ese programa. No tenía por qué él (Antoñito) verse vinculado en un problema de dos", dijo la conductora de televisión en el espacio 'En boca de todos'.

En otro momento, la ex 'Chica reality' manifestó que siempre quiso llevar las cosas en paz con el empresario. "Siempre intenté que solucionemos las cosas. Jamás voy a decir que él se victimizó. Jamás hubiera querido llegar a este punto", indicó.

Recordemos que Pedro Moral se emocionó hasta las lágrimas al hablar el último sábado de 'Antoñito', el hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, en el programa que conduce Beto Ortiz.

La ex pareja de Sheyla Rojas reveló que tuvo un vínculo estrecho con el pequeño y que lo considera "su mejor amigo". "Si aguanté tanto al final de mi relación fue por 'Antoñito', siento que lo amo y que lo quiero con todo mi corazón", dijo.

Rondón opina sobre cancelación de matrimonio de Sheyla Rojas.

