Sheyla Rojas: “No nos ensañamos con nadie”

La animadora Sheyla Rojas , quien conduce el programa Estás en todas en América TV, señaló que mantiene códigos en la pantalla chica para evitar dañar la integridad de los personajes del espectáculo.

“Me mantengo al margen en este caso particular (sobre el encarcelamiento del ‘Zorro Zupe’). Nos debemos al público y tenemos que autorregularnos con las cosas que podemos decir y opinar porque nos miran los chicos y toda la familia. Como canal, hay ciertos códigos y los conductores nos mantenemos alineados. Lo que tocamos en espectáculos no nos ensañamos con nadie, entonces hay que ver el lado positivo de las cosas y, por supuesto, siempre habrá criticas, pero de manera positiva”, declaró Sheyla a Perú21.

“Hay que tener mucho cuidado con las cosas que puedes decir porque si no uno puede lamentarse. No le deseo el mal a nadie porque tengo familia, un hijo, soy mamá y no me gustaría ver a nadie que yo quisiera en una situación así. Yo cuido mucho lo que digo y hago. Las cosas negativas las dejo de lado y estoy enfocada en mis proyectos”, dijo la animadora, quien incursiona como productora y organiza para este domingo el espectáculo El Fiestón de las Estrellas en Comas.