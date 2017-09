Con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, Sheyla Rojas sacó cara por la versión peruana de la novela ‘Colorina’, que últimamente ha generado críticas por tocar el tema de la prostitución durante una entrevista a Magdyel Ugaz,en el programa ‘Estás en todas’.

“Me emociono porque no es fácil actuar, no me considero una actriz y para mí es un desafío ser parte de esta historia de estas mujeres que son tan criticadas, son tan juzgadas por gente que son doble moral porque nadie puede criticar como llevar su vida. Cada uno es libre de manejar su cuerpo y su vida como mejor le plazca”, dijo Sheyla Rojas entre lágrimas.

Rojas que interpretará a 'Gwendolin' en la novela, calificó su debut en la pantalla chica como un crecimiento en su carrera.

“Esto es un crecimiento profesional pero también es un crecimiento personal y creo que la historia ‘Colorina’ va más allá de lo que la gente pueda pensar, de un cuerpo lindo, de bailar lindo, ser sexy. Va mucho más allá”, expresó la conductora.

La protagonista de ‘Colorina, Magdyel Ugaz apoyó las palabras de la ex ‘chica reality’ y aclaró que no son las defensoras de la prostitución.

“Los personajes más discriminados son los que más nos enseñan porque son los que tienen que luchar contra la corriente. Ahora Sheyla y yo estamos encarnando (esos personajes). Nosotras no somos las defensoras, solo estamos más cerca a esos personajes. Aprovechemos la oportunidad para poner esto sobre el tapete, y conocer estos personajes”, resaltó la actriz.

La novela ‘Colorina’ se estrenará este martes 26 de setiembre a las 9.30 de la noche por América Televisión.