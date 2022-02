La exconductora de televisión e influencer, Sheyla Rojas no estaría pasando por un buen momento sentimental debido a que se especula que habría terminado su relación con el empresario mexicano, más conocido como ‘Sir Winston’.

Sin embargo, la modelo no estaría sumida en la triste, todo lo contrario. Así lo demuestran los tres videos que colgó en su cuenta de Tik Tok donde se animó a imitar a la popular periodista de espectáculos, Magaly Medina.

En el primer video, Sheyla Rojas imita a Medina cuando, en su programa, reveló que es antipática y no le gusta saluda a los amigos de su esposo que no le caen bien. El segundo video es cuando la conductora de espectáculos dijo que no le gusta saludar con besos y frases cariñosas a los televidentes como lo hacen las conductoras de ‘América hoy’.

Y el último es uno de los comentarios de la periodista cuando señaló que todo lo que tiene lo ha conseguido con “no el sudor de poyo sino con el sudor de mi frente”.

Se conoce que Sheyla Rojas habría abandonado la casa de Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, y se habría mudado a otro departamento en México. Al parecer el rompimiento habría sido por una infidelidad cometida por el empresario.

