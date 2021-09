Sheyla Rojas se enlazó desde México con el programa “Mujeres al Mando” y brindó detalles de su posible boda con su pareja Sir Winston. La modelo también respondió una serie de preguntas y una de ellas tuvo relación con su expareja Pedro Moral.

Giovanna Valcárcel le consultó a la exconductora de televisión a quién no invitaría a su boda: “¿A Tilsa Lozano o a tu expareja Pedro Moral?”.

Sin pensarlo mucho, Sheyla descartó la posibilidad de invitar a Moral, pues aseguró que no existe ninguna amistad con él. “No hay una relación amical, ni nada, estuvimos en su momento sí, terminó, pero ya es un tema recontra pasado y enterrado en mi vida, por supuesto no está bienvenido de vuelta”, dijo Sheyla entre risas.

En medio de la conversación, la modelo se sinceró y dijo que en su momento le afectó bastante cuando Moral le hizo fama de ‘materialista’, al decir que ella no quiso casarse con él “porque no tenía dinero”.

“Sí me chocó porque yo he trabajado toda mi vida, he vendido zapatillas, ropa deportiva, he trabajado en oficina, siempre he trabajado y estudiado. Entonces a una mujer que trabaja, en ese momento a mí me dio en el ego al decir que soy interesada y mantenida”, sostuvo.

“La verdad es que me hizo esa fama y todos los pretendientes que por ahí se podían aparecer tenían mucho más cuidado y estaban como más atentos porque pensaba que yo era así. Entonces mejor, se lo agradezco ahora”, agregó.

Finalmente, la exchica reality sorprendió a los conductores del programa matutino al revelar que nunca estuvo enamorada de Pedro Moral.

“No, yo creo que así enamorada, enamorada, no estaba porque si no yo hubiera decidido casarme. Al principio fue una ilusión, pero ya cuando tú convives empiezas a conocer a la persona, entonces me di cuenta de que ni a balas me casaba. No era lo que yo quería para mi vida”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas pone en apuros a Paloma Fiuza y Angie Arizaga al revisar sus WhatsApp

Sheyla Rojas pone en apuros a Paloma Fiuza y Angie Arizaga al revisar sus WhatsApp null