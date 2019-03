Sheyla Rojas denuncia a Pedro Moral por violencia psicológica tras declaraciones en 'EVDLV'

La conductora de 'Estás en todas', Sheyla Rojas , acudió esta tarde a la comisaría de Miraflores para denunciar a su ex pareja, el empresario Pedro Moral , luego que se emitiera algunos extractos, hablando de ella, en el programa 'El valor de la verdad'.

Con los ojos llorosos y el rostro desencajado, Sheyla puso su demanda por violencia familiar en la modalidad de agresión psicológica, según el diario Ojo.

La ex 'Chica reality' señaló que las personas se burlan de ella y la insultan con calificativos de 'interesada', 'convenida, 'ridícula' y 'falsa' tras las declaraciones de su ex novio en el espacio de Beto Ortiz.

Recordemos que Pedro Moral confesó en un adelanto que emitió 'El valor de la verdad' que Sheyla Rojas quería boda de 170 mil dólares.

"Pero a mí no me iba bien en los negocios, no podía pagar tanto y ella se molestó. Yo bajé los precios a 70 mil y tampoco le gustó. Le dije que lo haríamos como ella quería pero en unos meses más, hasta recuperarme, pero fue peor... ahí empezaron los problemas, dejó de ser cariñosa para ser fría, y hasta me trataba mal, diciéndome que baje de peso, que la ropa me quedaba mal", dijo Pedro Moral en el espacio de Latina.



