Sheyla Rojas se defiende de las críticas de Pavón: "Yo pagué todos los gastos"

La conductora de televisión Sheyla Rojas se defendió de las críticas de su ex pareja Antonio Pavón y aclaro que ella pagó todos los gastos de la operación de su hijo, Antoñito, en Filadelfia, Estados Unidos.



"Quien pagó los pasajes y gastos en Filadelfia fui yo... Él se había quedado sin trabajo y yo decidí apoyarlo y comprarle el pasaje. Si vendió todo fue porque se suponía que se iba a España a vivir porque tenía un contrato de trabajo allá, eso fue lo que dijo y yo le creí, por eso asumí los gastos", dijo la ex 'chica reality'.



Sheyla Rojas también dejó entrever que el torero no cumple todos los meses de pensión, tal como lo había dicho en distintos programa de TV.

"Eso es lo de menos porque por mi niño tengo que sacarme la mugre para poder costear sus viajes y demás cosas. Yo trabajo para poder costear todos los gastos que asumo mes a mes, aquí no se trata de un mes dar y otro no. Yo tengo gastos y pagos diarios con mi niño y los asumiré siempre, no necesito pelearme por plata", añadió.

Recordemos que el torero español Antonio Pavón había señalado que la conductora de 'Estás en todas' no le permitía visitar a su hijo.

