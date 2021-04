La influencer y exconductora de televisión, Sheyla Rojas salió al frente para defender a la cantante de salsa, Yahaira Plasencia, luego que protagonizara un escándalo al festejar su cumpleaños en plena pandemia y ser pescada escondida en la maletera de un auto durante la intervención policial.





Todo ocurrió cuando Sheyla Rojas publicó el challenge del tema ‘La pareja del año’, del cantante colombiano Sebastián Yatra. Tras unas horas de publicado el video, uno de sus seguidores escribió:

“Que tales cejas. Le quedan bien. Cuídese por favor no sea como Yahaira”, se lee en el comentario. A lo que, Sheyla protestó: “Déjala en paz hermoso tú tienes madre, hermanas, primas lo que sea que hago o pase debes respetar a una mujer”.

De inmediato, sus seguidores respaldaron su posición con respecto a Yahaira Plasencia. “‘Oye Yahaira ya cometió un error y punto, ya se disculpó, qué quieres ah, suelta a Yahaira’; ‘¡Bueno, ya está igual! ¡Paren con eso!’; ‘Aprende a respetar a las mujeres y deja de meterte en vidas ajenas’”, fueron algunos de los comentarios que generó la influencer.

El último jueves, Yahaira Plasencia se presentó en la comisaría de Cieneguilla para ponerse a disposición de las autoridades y recibir su multa por haber infringido las normas de bioseguridad en medio de la pandemia.

Ethel Pozo: “No hay que hacer leña del árbol caído”

No es la única figura de televisión que ha defendido a Yahaira Plasencia. La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo habló sobre el caso de la salsera el último lunes y mientras sus compañeros de conducción condenaron su comportamiento, ella prefirió no hacer leña del árbol caído.

“Mi opinión es que no hay que hacer leña del árbol caído, me da muchísima pena porque conozco a la mamá de Yahaira, a Yahaira, me he declarado fan de su música. Entonces, darle ahora con palo, la verdad que no porque los hechos hablan por si solos. Ella misma está reconociendo que tomo la peor decisión, es responsabilidad de ella borrar estas imágenes”, dijo Ethel Pozo.

