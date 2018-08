Sheyla Rojas tras confundir Europa con un país: “Claro que me equivoqué, ¿a quién no le ha pasado?”

Al parecer el trabajo y el amor tienen distraída a la conductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas , quien protagonizó un lapsus al confundir Europa con un país en una reciente entrevista para América Espectáculos, donde le preguntaron dónde celebrará su cumpleaños.

La ex ‘guerrera’ no se quedó callada y se defendió a través de su cuenta oficial en Instagram, donde asumió que se equivocó pero aconsejó “no juzgar sin saber realmente como pasaron las cosas”.

“Sé que Europa no es un país. Lo que quise decir fue que estoy entre viajar a España o Italia. (o algún lugar de Europa). Claro que me equivoqué, ¿a quién no le ha pasado? Que estamos pensando en una cosa y decimos otra?”, escribió Sheyla Rojas en sus historias de Instagram .

“Lo acepto, no somos perfectos todos tenemos errores. Pero lo importante es que nunca, pero nunca creer que lo sabemos todo. Tengamos hambre de seguir aprendiendo siempre. Lo más importante, tengamos ganas de no juzgar sin saber cómo se dieron las cosas”, finalizó la ex ‘guerrera’.

Este mensaje lo hizo sobre una captura de pantalla de Wikipedia donde explica qué es Europa (uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático).