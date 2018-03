Acostumbrada a los constantes cambios de look —y a la moda transgresora—, Sheyla Rojas publicó una fotografía donde se luce con el cabello más claro y un vestido casual al que acompaña un cinturón.

La publicación, sin embargo, no causó el impacto deseado en sus seguidores de Instagram. Y es que varios de ellos señalaron que el nuevo look de 'ex guerrera' la hace ver mayor. Incluso, la compararon con C.18, un personaje del universo de Dragon Ball .

"Shey Shey, pareces la C.18 de Gokú", "Eres hermosa, pero ese tinte te va mal", "Eres muy guapa, no necesitas aclararte tanto el cabello", son algunos comentarios que se despliegan en el post, que ya superó los 7 mil likes.

En tanto, la conductora de ' Estás en todas ' ha preferido hacer caso omiso a los comentarios y solo responde a los seguidores que admiran su belleza y trabajada figura.