Sheyla Rojas: 'No fue una buena experiencia para mí estar con un chico reality' [FOTOS Y VIDEO]

No tiene un buen recuerdo del 'Pato'. Sheyla Rojas dejó entrever que fue complicado su romance con Patricio Parodi , con quien tuvo una mediática relación en 2015.

En una entrevista para el diario Trome, la conductora de 'Estas en todas' manifestó que 'no fue una buena experiencia' estar con un chico reality'.

Pero eso no fue todo. La 'leona loca' aseguró que actualmente no perdonaría una infidelidad como lo hizo en el pasado, cuando decidió seguir Patricio Parodi luego que el modelo protagonizó un video donde se le veía en actitudes cariñosas con la joven Fiorella Guerra.

Patricio Parodi se disculpó con Sheyla Rojas por haber sido infiel. (América TV)

"A estas alturas de mi vida, ya no. Lo he hecho, ahora ya sé dónde voy", sostuvo la ex 'chica reality', quien parece haber aprendido la lección.

No es la primera vez que Sheyla Rojas habla sobre la relación que tuvo con el todavía 'guerrero'. En una oportunidad aseguró que no se arrepentía de haber tenido un romance con Patricio Parodi. "Cada relación te enseña algo", sostuvo.