Después de que confirmó que se encuentra separada de Antonio Pavón, Sheyla Rojas fue ampayada besándose con Patricio Parodi, su compañero en Esto es guerra, en una discoteca miraflorina el último fin de semana.

En las imágenes difundidas en el programa Amor, amor, amor, se ve a los 'guerreros' muy cariñosos y no tuvieron reparos en darse un prolongado beso, del que fueron testigos Melissa Loza y Jaime Mandros, el popular 'Choca'.

Con esto quedaría comprobado que el romance de la 'leona' con el padre de su pequeño Antoñito se rompió definitivamente, aunque aún no quedá muy claro cuando se dio realmente la separación entre ambos.

Por su parte, el torero utilizó su cuenta de Twitter para salir en defensa de su expareja y negar que hubo infidelidad.

Sin embargo, Pavón se mostró apenado al enterarse de las imágenes. “Me da pena por ella porque su imagen no se verá bien. Pero no creo que estén saliendo o tengan alguna relación. Con Sheyla hemos discutido en varias ocasiones, nuestra relación ya estaba fatal. Desde hace dos meses ya no hablábamos prácticamente”, declaró a Amor, amor, amor.