Sheyla Rojas es acusada por copiar fotos de Maricris Rubio

Sheyla Rojas tiene una nueva acusación. Esta vez la conductora es denunciada por sustraer fotos de la cuenta de Instagram del salón belleza de la exintegrante de Las Vengadoras , Maricris Rubio , y utilizar el contenido como propio para la publicidad de su spa, ' La Casona'.

"Me habían mandado las fotos y sí, las he visto. De hecho, es más, las fotos de mi salón las tomo yo. La mayoría de fotos a las clientas se las tomo yo. Entonces sí había visto, sí me habían pasado. Me metí a ver y sí, efectivamente, vi varias fotos de unos trabajos de mi salón que estaban promocionando en su salón" , comentó Maricris Rubio, dueña de Khaleesi Spa.

La cuenta de Instagram de 'La Casona' borró inmediatamente las cuestionadas fotos, tras la denuncia de Maricris Rubio. Además, la rubia desactivó los comentarios de las publicaciones de la cuenta, para que así nadie pueda criticar o denunciar sobre su contenido.

El 'Zorro' Zupe no se quedó callado, a través de la red social se lanzó contra Rojas, calificó como 'engaño' el acto de la conductora y comentó: "Si no pueden hacer esos trabajos en su salón, entonces que contrate personas capaces", ante esta situación.

No contento con esto, el 'Zorro' hizo una publicación que daba entender que no era la primera vez que Sheyla tenía este tipo de problemas. Pues, según su testimonio, hizo lo mismo en un salón de manos y pies donde le quitaron el canje.

"Por esa misma razón te quitaron el canje en la estética de manos y pies que ibas. Me lo dijo la dueña muy indignada, conchuda", escribió el Zorro Zupe en su Instagram storie.

