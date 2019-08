Sheyla a Fidelio: "Quiero ir a ese lugar contigo donde los problemas se convierten en nuestra felicidad"

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli compartieron amorosos mensajes en Instagram. Recientemente, la supuesta pareja disfrutó de un tiempo juntos en Ibiza y Mykonos; y se convirtieron en el centro de las miradas por su mediática y escandalosa relación.

El millonario árabe vinculado al narcotráfico le dejó este mensaje a Sheyla Rojas.

"When something good happens, travel to celebrate. If something bad happens, travel to forget it. If nothing happens, travel to make something happen". ("Cuando sucede algo bueno, viaja para celebrar. Si sucede algo malo, viaja para olvidarlo. Si no pasa nada, viaja para que algo suceda").

La conductora de 'Estás en todas', por su parte, le respondió. "I want to go to that place with you where troubles become our happiness". ("Quiero ir a ese lugar contigo donde los problemas se convierten en nuestra felicidad").

Al parecer, la modelo peruana decidió no prestar atención a las críticas que ha generado la relación que mantiene con el millonario árabe Fidelio Cavalli, más conocido como el 'playboy de la cocaína'.

Recordemos que Sheyla Rojas apareció en un video que publicó Fidelio Cavalli. Se encontraba en estado de ebriedad y el empresario le pedía que mostraba un seno.



