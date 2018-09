Shantall Young Oneto pidió no juzgar a ningún artista por su peso, luego que el español Santi Lesmi, quien estuvo como jurado invitado del reality 'El artista del año ', criticó a la concursante Mirella Paz.

"A un artista no le debe importar el peso. No se trata de los artistas gorditos, sino que nuestra sociedad los debe aceptar. Tenemos que evaluar qué tipo de artista queremos ser. En este momento estamos en un programa que exige baile, canto, y para el baile puedes ser una gordita con ritmo, pero para el baile y el canto juntos, si eres gordita, el físico no te dará. Por eso, no podemos juzgar a alguien por estar gordita, pero sí debemos preocuparnos por estar físicamente bien", dijo Shantall.

La hija de Bettina Oneto también sostuvo que se preocupa por su peso para mantenerse saludable.

" Yo quiero bajar de peso para estar más saludable y para que al momento de cantar y bailar no se me vaya el aire. Creo que para una persona que quiere ser un artista de baile, canto e interpretación en el escenario, y quiere estar activa, definitivamente, es importante estar físicamente saludable", indicó.

Asimismo, Shantall Young Oneto se refirió a la polémicas declaraciones de su madre Betina Onetto, quien tildó de 'don nadie' al panelista español.

"Seguro habla porque sabe cuántas cantantes maravillosas con sobrepeso existen en el mundo. Además, ella también ha sentido mucho tiempo lo mío, yo por estar con sobrepeso no he sido aceptada en casting, pero con mi sobrepeso he aprendido a ayudarme y a ayudar a otros", concluyó.

Esta semana los sentenciados del reality 'El artista del año' son: Yiddá Eslava, Shantall y Jonatan Rojas.

Te puede interesar.