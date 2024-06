La carismática cantante Shantall Young Oneto vuelve a los escenarios para deleitar a su público con lo mejor de su repertorio. Esta vez, el esperado retorno se llevará en los locales de Rústica.

En la presentación oficial de su regreso a la escena musical, el momento más especial fue cuando Bettina Oneto, una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión peruana, subió al escenario para cantar y ‘amadrinar’ la presentación de su hija.

En una emotiva gala, madre e hija, con un grupo de niños de la ONG que apoyan, cantaron ‘Aleluya’ conmoviendo a más de uno de los asistentes a su presentación en Rústica.

Con palabras llenas de amor y orgullo, Bettina resaltó el talento y la dedicación de su hija.

Shantall señaló que su musical combina canto, baile y actuación. Desde clásicas melodías hasta las más actuales, el espectáculo ofrece una experiencia única que transportará al público a un viaje emocional y artístico.

“Esperé más de 20 años estar acá. Nunca es tarde para cumplir los sueño en Rústica. Agradezco a Mauricio Diez Canseco por brindarme todo su apoyo y traerme de Canadá para brindar shows en todos sus locales”, dijo.

Con este regreso, Shantall no solo reafirma su lugar en la escena artística nacional, sino que también rinde homenaje a su legado familiar, demostrando que el talento y la pasión por el arte son valores que se llevan en la sangre. El musical se realizará en todos los locales de la cadena Rústica. Sus presentaciones serán el jueves 6 en Costa Verde, viernes 7 en Plaza Norte, viernes 14 en Barranco y sábado 15 en Rústica de Av. Wilson.

“Para mí, la música es sanación y daremos lo mejor en cada escenario”, refirió.

CONSEJO PARA YAHAIRA

En otro momento, Shantall recomendó a Yahaira Plasencia y sus compañeros artistas que sigan esforzándose para cumplir sus sueños.

“Quiero lo mejor para mis compañeros. El nivel vocal no importa mucho, lo bueno es que entendamos que hay un propósito para cantar. No solo es el aplauso, la fama no es, si no es saber quiénes somos”, indicó.

