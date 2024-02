Luego de romper con Gerard Piqué, Shakira le ha estado dedicando más tiempo a cultivar sus amistades y ahora demostró que está pasando un momento de calidad con unos de sus amigos más cercanos: Alejandro Sanz.

En ese sentido, ambos cantantes pasan un momento increíble y muy íntimo en una peluquería que, como era de esperarse, enloqueció a sus millones de seguidores.

“Así sí me gusta ir a la pelu”, dice Shakira y estira el brazo para tomarse de la mano con el cantante español.

“Me ha cambiado el look, le gusta jugar con mi look, soy como su muñequito y me va cambiando cositas”, bromeó Alejandro cuando les estaban lavando el cabello.

Nuevo vídeo de Shakira en la peluquería con Alejandro Sanz. pic.twitter.com/DwpfMZ0a4u — Timor (@HeyTimor_) February 13, 2024

Una vez terminado el corte, Shakira solo tuvo elogios para su amigo.

“Me encanta, me encanta, qué lindo, ¡ay qué carita! La carita de malo que tiene”, expresó la colombiana.

Los videos fueron publicados por fans en distintas redes sociales y los comentarios solo han sido halagos para la pareja y a bonita amistad que han formado y mantenido a través de los años.





Shakira diciéndole a Alejandro Sanz que le encanta esa carita de malo. 😳



Para mí, ellos son mis padres. pic.twitter.com/GuJ2rYpRUU — WWSHAK (@WWSHAK) February 13, 2024

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.