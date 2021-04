Todos sufrimos transformaciones a lo largo de nuestras vidas, de cabello largo a corto, de castaño a rubio, de delgadas a robustas, y hasta de carácter. Ya sea por gusto o por algunas experiencias que nos marcan, cambiamos. Y de esto no se escapan las celebridades como Shakira Isabel Mebarak Ripoll.

La cantante colombiana cumple este 2 de febrero ¡40 años!, y aunque su rostro, y sus caderas no reflejen su edad, porque se ve más joven, ella ha vivido lo suficiente para sufrir grandes transformaciones a lo largo de su vida y su carrera artística.

El rostro de Shakira no es el mismo, pues luce visiblemente afinado. Ahora es rubia y bastante más delgada. Su música también experimentó cambios: ha pasado de las dulces canciones románticas en español, con las que deleitaba a sus seguidores a temas cantados a ritmo de reggaeton, y a otros en inglés que posiblemente ya no muevan el corazón, sino otras fibras del cuerpo.

Todo esto no lleva a preguntarnos, ¿*Shakira* era mejor hace 20 años? ¿Era mejor aquella colombiana que conocimos algo más rellenita, con su larga cabellera negra, predicando amor en cada una de sus letras? ¿o es mejor la mujer rubia que sacude una y otra vez sus caderas a ritmo de reggaeton? ¿Las letras que canta hoy son mejores? Uno de los temas que hoy más suenan es Chantaje, que canta con su compatriota Maluma, y la letra dice:

Comparemos

Maluma:Cuando estás bien te alejas de míTe sientes sola y siempre estoy ahíEs una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes ahíOye baby no seas malaNo me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieresVen y dímelo en la cara

Shakira: Pregúntale a quien tú quierasVida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de tiConmigo ves, nunca se sabeUn día digo que no y otro que sí

Yo soy masoquistaCon mi cuerpo, un egoísta

También cantemos la letra de otro tema muy popular como Rabiosa:

Yo tengo pila y loco haciendo cola Tengo a palomo metio en lioY yo te quiero atracao ahi, ratata Que yo quiero a quinientos y perdió Mentiras son dividi contigo Porque esa vuelta no es pa mi Que yo quiero amarrao aquiOye mami, vuelvete locaAruñame la espalda y muerdeme la boca Oye papi, vuelveme locaAruñame la espalda y muerdeme la boca

Ahora veremos la letra de uno de los temas más románticos y recordados por sus fans, que la siguen desde los inicios de su carrera: Antología.

Para amarte necesito una razónY es difícil creer que no exista una másQue este amorSobra tantoDentro de este corazónQue a pesar de que dicenQue los años son sabiosTodavía se siente el dolorPorque todo el tiempo que pasé junto a tiDejo tejido su hilo dentro de mi

Y aprendí a quitarle al tiempo los segundosTú mi hiciste ver el cielo aún más profundoJunto a ti creo que aumenté más de 3 kilosCon tus tantos dulces besos repartidosDesarrollaste mi sentido del olfatoY fue por ti que aprendí a querer los gatosDespegaste del cemento mis zapatosPara escapar los dos volando un ratoPero olvidaste una final instrucciónPorque aún no sé como vivir sin tu amor

Incluso el nombre de sus discos cambió para adecuarse los nuevos tiempos. Ella inicia su carrera con los discos: Magia en 1991, luego viene Peligro en 1993, le sigue Pies Descalzos en 1996, lanzando otros posteriormente. Años más tarde, cuando inicia su carrera internacional lanza el disco Fijación Oral Volumen 1 el 2005, y luego Loba el 2009.

Lo único que no ha cambiado en Shakira es su espíritu filantrópico,y sus ganas de ayudar a los niños (debido a esto creó la Fundación Pies Descalzos). Fue nombrada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como embajadora de buena voluntad.

¿Qué Shakira prefieres? ¿La dulce colombiana de pelo negro que cantaba baladas? ¿O te quedas con la mujer rubia que canta en inglés y mueve las caderas que no mienten?

Algunos podrían decir sobre Shakira algo como ‘Todo pasado fue mejor’, y otros comentarán que es como el vino: que ‘con el paso de años mejora’.