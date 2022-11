Hablar de Barranquilla es significado de música, alegría, mucho color, calor y de Shakira. Esta es la ciudad colombiana que vio nacer a la cantante latina más exitosa de los últimos tiempos y que ahora está nuevamente relanzando su carrera musical tras una engorrosa separación del papá de sus hijos, Gerard Piqué.

Shakira siempre ha sabido reinventarse y es por ello que sus fans la admiran desde los años 90, tiempo en el que lanzó su primer álbum Magia y luego se hizo conocida con el disco “Pies descalzos”.

Shakira: la película de la gira “El Dorado” llegará a Perú en Noviembre. (Foto: AFP)

El resto es historia conocida, Shakira dejó Barranquilla pero también dejó muchos recuerdos que ahora los fans, ávidos de información y de conocer todo sobre su artista favorita, están llegando hasta Barranquilla para conocer cada rincón por el que Shakira pasó y vivió sus años más felices: su infancia y adolescencia.

Desde Perú, nos aventuramos hasta Barranquilla para realizar el popular Shakitour, es decir, el tour por todos los lugares emblemáticos y espacios en los que se recuerda algo de Shakira.

Clínica Santa Mónica

Es aquí donde se inicia el recorrido pues en este lugar, ubicado en carrera 43 con calle 70 es donde nació Shakira Isabel Mebarak Ripoll, o más conocida como Shakira, un 2 de febrero de 1977. Actualmente el lugar de nacimiento de Shakira se llama Centro Hospitalario Regional Santa Mónica.

Residencia en el barrio El Limoncito

Shakira vivió en la calle carrera 72 #86-135 gran parte de su infancia y adolescencia antes de despegar y enrumbar a otras tierras para lograr su anhelada internacionalización musical y ser la estrella que es ahora.

Colegio Compañía de María La Enseñanza

Este es la escuela en la que los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll decidieron inscribir a su hija y es donde ella tiene gratos recuerdos, pues cada vez que va a Barranquilla llega hasta el colegio parroquial en el que estudió.

Sus pasillos están llenos de historias de Shakira y es que la barranquillera grabó aquí el videoclip de su tema La Bicicleta y no solo eso, como exalumna visitó a las hermanas de esta congregación junto a sus hijos Sasha y Milan, cuando ellos aún eran muy pequeñitos.

El colegio donde estudió Shakira se ubica en la calle 86 #52-119 y a este espacio llegan cientos de fans buscando hacerse una fotografía en el lugar que le dio las primeras enseñanzas a Shakira.

Ahí también se encuentra la famosa iglesia del colegio, cuyo coro nunca fue integrado por Shakira. Fue en este lugar donde el maestro de música le dijo a Shakira que tenía voz de cabra. Pese al mal momento, a Shakira esto le dio más fuerza para salir adelante en el mundo de la música.

“Me decían que cantaba como una cabra. Hubiese sido fácil darme por vencida y dejar que las críticas me afectaran, pero esto hizo lo contrario y me dio la energía para que yo demostrara que valía la pena que me escucharan”, señaló Shakira hace unos años a la cadena CBS.

Monumento en homenaje a Shakira

Este es uno de los puntos obligados si visitas Barranquilla y eres fan de Shakira. El monumento de Shakira se encuentra ubicado en la calle 45 (Murillo) con carrera 1ra, muy cerca al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El mejor momento para visitar este espacio es, sin duda, por las mañanas entre las 10:00 am y el mediodía pues el clima soleado te permitirá hacer buenas fotos en este espacio en homenaje a la reina de los mundiales.

La escultura de Shakira mide unos 4.5 metros de altura y tiene un peso de 6 toneladas. Fue un obsequio del escultor alemán Dieter Patt y fue realizada en hierro fundido. La figura tiene la forma de una Shakira rockera y con sus característicos rizos alborotados, la que carga entre sus brazos a su fiel acompañante: la guitarra.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

A pocos metros de la Estatua de Shakira se encuentra el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en cuyas instalaciones Shakira hizo historia al dar un gran espectáculo en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, organizados en su natal Barranquilla, y donde también se presentó durante el Tour de la Mangosta el 15 de marzo del 2003.

Fue en el año 2018 y durante la inauguración de los juegos que Shakira interpretó 3 canciones en este coloso deportivo: “La Bicicleta”, “Me enamoré” y su gran éxito “Hips Don’t Lie”. “Estoy feliz de estar en casa, nada como cantar en mi casa, orgullosa de que esta sea la sede de este evento y orgullosísima de mi gente”, dijo Shakira en pleno escenario.

Gran Malecón en el Río Magdalena

El Río Magdalena es el que bordea Barranquilla con sus aguas y cuyo paisaje natural fue la inspiración de Shakira para la letra de su canción “Hay amores”, tema de la banda sonora de la película “El amor en los tiempos del cólera”. Shakira compuso exclusivamente este bolero para su gran amigo y paisano Gabriel García Márquez.

“¡Ay, mi bien! como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti”, se lee en parte de la letra de “Hay Amores”.

Sobre este inmenso río, el cantante Carlos Vives grabó partes de su video “Currambera”, canción que hizo en homenaje a la talentosa Shakira.

Esta belleza natural es uno de los puntos obligados para todos los turistas que visitan Barranquilla, pues tendrás una gran vista si te quedas a observar el atardecer desde este lugar.

Estadio Romelio Martínez

El estadio Romelio Martínez de Barranquilla fue el espacio elegido para realizar el primer concierto de Shakira, un 16 de agosto de 1996, durante la promoción de su álbum “Pies Descalzos”, y cuyo tour realizó entre los años 1995 y 1997, con el cual recorrió diversos países de Latinoamérica.

Aquella noche, Shakira llenó el recinto deportivo siendo su primer concierto oficial en Barranquilla y en el que sonaron temas como: “¿Dónde estás corazón?”, “Un poco de amor”, “Estoy aquí”, “Pies descalzos, sueños blancos” y la balada por excelencia de la barranquillera: “Antología”.

El estadio Romelio Martínez fue renovado por el Municipio de Barranquilla en el año 2018, con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Colegio Pies Descalzos

En el año 1997, Shakira creó la fundación Pies Descalzos con la cual apoya a su natal Colombia a través de la educación. Para ello, Shakira construyó colegios que llevan el nombre de su primer éxito musical mundial “Pies descalzos”. Uno de sus colegios se encuentra en la Calle 14 # 17-80 Barrio La Playa - Barranquilla.

Es ahí donde Shakira inició una cadena solidaria que permite a menores con pocos recursos estudiar y no privarse de la educación, que es una herramienta fundamental para valerse en el futuro.

De esta manera, Shakira le ha dado la oportunidad de cambiar sus vidas a miles de niños colombianos. En innumerables veces, Shakira ha visitado los colegios Pies Descalzos y ha compartido con los alumnos que ahí estudian.

Lo que debes saber:

Para mayor información la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de su Oficina de Turismo (Instagram: @Destinobaq), brindan orientación para que todos los visitantes de la ciudad disfruten de su estadía en la tierra que vio nacer a la intérprete de “Te felicito”.

La ciudad tiene muchas más actividades a lo largo del año y lo mejor de todo es que Barranquilla se puede disfrutar durante cualquier temporada, pues tiene un clima incomparable y muy del Caribe.