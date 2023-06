Guarda los mejores recuerdos. El escritor peruano Jaime Bayly reveló hace unos días los detalles de su último encuentro con la cantante colombiana Shakira, a quien entrevistó cuando la artista tenía apenas 20 años. Ambos mantuvieron una cálida conversación durante un vuelo en avión con destino a Madrid, España.

“Llevaba muchos años, tantos como 15, sin ver a Shakira. La última vez que nos vimos ella todavía estaba con Antonio, el noble, su novio argentino. (…) Shakira no parecía del todo feliz. Quería ser madre, pero Antonio no deseaba ser padre. Yo me ofrecí a ser el padre de sus hijos y la hice reír. Desde que se enamoró del futbolista Piqué, Shakira dejó de responder mis correos”, reveló el autor de ‘Los Genios’ en su columna compartida en Perú21.

En medio de la charla, la cantautora le consultó al presentador de televisión sobre su expareja, el argentino Antonio De la Rúa, con quien parece mantener una buena relación tras su ruptura. “¿Sigues viendo a Antonio?”, le consultó Shakira.

“Sí. Lo quiero mucho. Nos escribimos a menudo”, respondió Bayly. Ante la respuesta, la barranquillera aseguró que el empresario la ha apoyado tras su polémica separación con el jugador Gerard Piqué: “Se ha portado muy bien conmigo en estos tiempos tan difíciles”.

Ambos coincidieron en que el también abogado es una persona noble.