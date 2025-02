Shakira inicia su gira con espectacular concierto en Río de Janeiro

Shakira inició este martes su gira 'Las mujeres ya no lloran' con un impresionante concierto en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Incluyó un variado repertorio que emocionó a sus fanáticos.

Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño, que en un momento del concierto no dudó en mandar a Piqué "a que le dieran" por el trasero en un coreado mensaje de solidaridad con la colombiana.

"¡Buenas noches, Río!", saludó Shakira desde una gran pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada apoteósica se transmitía por una pantalla enorme.

Estaba vestida de plateado de pies a cabeza, con unos lentes oscuros y escoltada por su equipo de músicos y bailarines la artista comenzó puntualmente su espectáculo, pero vio frenado el impulso del inicio de su presentación por un problema de sonido que fue solucionado en minutos.

Abrió el concierto con La fuerte, siguió con Girls like me y llevó a cariocas y turistas al éxtasis cuando sonó Ahora estoy aquí, el clásico que la hizo famosa en Brasil al inicio de su carrera.

"No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes", dijo emocionada, no sin antes recalcar que "era un sueño" estar en Río abriendo su gira mundial.

También dijo emocionada: "Nosotras las mujeres, después de cada caída nos levantamos más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos", enfatizó.

