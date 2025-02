Shakira demostró por qué es la reina del pop latino con ESPECTACULAR SHOW (FOTOS Y VIDEOS)

Vendedores y revendedores interceptando a cada persona que pasaba para ofrecerle entradas, polos, gorros y hasta vinchas. La salida de la estación del Metropolitano colapsada por tanta gente. Anticuchos y choripanes cada tres metros. El trayecto a las puertas del Estadio Nacional parecía un desafío digno de las competencias más descarnadas de los realitys latinoamericanos.

Imagen

Tras sortear los obstáculos, finalmente, se logró ingresar. A las 8:30 p.m., la diosa colombiana hacía su entrada triunfal abriéndose paso entre el público expectante. Miles de voces gritaban emocionadas. Habían pasado 14 años desde que vieron a su musa: en tan solo segundos supieron que la espera había valido la pena. La incertidumbre de las últimas horas, tras el malestar abdominal de la artista que obligó a cancelar el primer show del domingo, quedó atrás y le dio paso a la alegría desmedida.

Imagen

'La fuerte' y 'Girl Like Me' fueron los dos primeros temas. Luego 'Las de la Intuición' y la recordada 'Estoy aquí' enloquecieron a todos. El Nacional se convirtió en una fiesta y nadie quería perderse cada detalle de la anfitriona, que lució vistosos atuendos en esta noche inolvidable. "Estoy aquí, Lima", fueron sus primeras palabras, celebradas ampliamente por todos.

"No saben qué emoción estar aquí, qué ganas tenía de volver al Perú, 14 años sin vernos. Esto es un sueño, gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado, por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre en las buenas y en las no tan buenas, son los mejores. Los quiero mucho. Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada", dijo mientras los asistentes la ovacionaban.

Tras 'Empire', siguió 'Inevitable', coreada muy potentemente por todos los románticos. Después, le daba paso a las canciones que lanzó al finalizar su relación con un exfutbolista español. Con un 'robot' en el escenario, emulaba el video de 'Te felicito'. El momento de los despechados había llegado con TQG y todo el recinto parecía quedarse sin garganta al gritar con tanta pasión cada palabra de la canción.

La calma volvió con 'Don't Bother'. En 'Acróstico', la gente se llenó de ternura al ver los videos de los hijos de la colombiana, Milán y Sasha, cantando con dulzura. El tema después de 'Copa vacía' fue 'La bicicleta', en donde Piqué fue multiplicado por cero por 'Shak', quien cambió la letra de la canción y la parte que hacía referencia a él fue reemplazada por "ese tipo". 'La Tortura' y 'Hips Don't Lie' mantuvieron encandilado al público, pero 'Chantaje' en versión salsa fue lo que todos estaban esperando. Nadie se quedó sin mover las caderas en esta versión extendida.

'Monotonía', 'Addicted to you', y 'Loca' continuaron y llegó el turno de 'Soltera'. A los asistentes les faltaba brazos para levantar ante la pregunta de cuántos se encontraban sin pareja. La euforia dio paso a la tranquilidad con 'Cómo, dónde y cuándo' y 'Última'.

La sensualidad en todo su esplendor estuvo en 'Ojos Así', cuyo baile se robó todas las miradas. De vuelta con los temas nostálgicos, 'Pies descalzos, sueños blancos' fue uno de los más cantados y aplaudidos.

'Antología', el himno de los corazones rotos y las almas compungidas, se convirtió en una máquina del tiempo que transportó a los miles de asistentes a su momento más desgarrador y, entre lágrimas y gritos, recordaron a aquella persona que juró amor para toda la vida, pero acabó esfumándose tiempo después. El coloso retumbó al son de "Y conocí más de mil formas de besar, y fue por ti que descubrí lo que es amar".

'Poem to a Horse', 'Objection', 'Suerte' y 'Waka Waka' volvieron a prender la fiesta.

La sorpresa posterior fue una figura enorme de una loba en el escenario, mientras que en la pantalla gigante proyectaban ¿los 10 mandamientos de las lobas', entre los que destacó un mensaje para Clara Chía: "IX. Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡CLARAMENTE!". Luego, el público coreó de principio a fin 'La Loba'.

El momento cumbre de la noche fue 'Music Sessions, Vol. 53', que hizo estallar al José Díaz. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" fue la frase más aclamada. Shakira se despidió agradeciendo la comprensión y el apoyo de sus seguidores y prometió volver en noviembre para cumplir con la fecha cancelada ayer y ofrecer un nuevo show para quienes no pudieron obtener una entrada y se quedaron con ganas de ver este impresionante show en vivo.

ASÍ SE VIVIÓ EL INICIO DEL SHOW:

