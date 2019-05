La serie animada 'Arthur' comienza su nueva temporada con un matrimonio gay El episodio de llama 'Mr. Ratburn and the Special Someone' (Mr. Ratburn y alguien especial), en el cual Arthur y sus amigos se enteran que su profesor se casará e intentan adivinar con quién.

