Yahaira Plasencia sigue dando de qué hablar luego que fuera intervenida por la Policía cuando celebrara su cumpleaños en una fiesta privada en su vivienda ubicada en Cieneguilla. Sergio George, productor musical de la salsera, también se ha pronunciado respecto al tema.

Sergio considera que la intérprete de “Y le dijo no”, “Cobarde” y “U Lala” cometió un error, pero pidió que no se trate con dureza.

“En la vida todos vivimos y aprendemos, y nos toca echar pa’lante. No hay otra opción. Keep your head up (Mantén su cabeza arriba)”, comentó el productor de discos en el comunicado de Yahaira Plasencia publicó en Instagram.

Después de que organizara una fiesta de cumpleaños en plena pandemia del COVID-19 y luego de ser intervenida por la Policía Nacional, la salsera emitió un comunicado en el que ofreció disculpas públicas a la PNP, Dios, sus padres y fanáticos.

En su mensaje, Yahaira admitió que organizó su onomásticos y señaló que su decisión de esconderse en la maletera de un auto fue producto del nerviosismo.

“Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo – que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento; solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aun cuando en algún punto, no la comparta”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia y Sergio George se dirigen al set de Magaly Medina

Yahaira Plasencia y Sergio George se dirigen al set de Magaly Medina