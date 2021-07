Sergio George y Yahaira Plasencia se unieron en una transmisión en vivo para hablar sobre la carrera musical de la peruana; sin embargo, el productor musical sorprendió al admitir públicamente que el tema “Ulalá” no tuvo el éxito esperado.

“Hay que decir la verdad, ‘Ulala’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, enfatizó George.

Yahaira, quien estaba sentada al lado del productor musical, añadió: “Claro es verdad. Vamos por este (en referencia al nuevo tema que prepara)”.

Además, George aprovechó para aclarar que no trabaja con Plasencia ‘para tener éxito en el Perú’, sino para ‘exportar’ al mundo una artista del Perú. “Yo no vivo del Perú. Yo no he ganado ni un peso con Yahaira en Perú”, manifestó el reconocido productor internacional.

Por otro lado, Sergio George descartó que el próximo tema de Yahaira Plasencia se llame “La maletera”, como se especuló hace unos días atrás. “El cuarto tema ya está listo y el titulo no es ‘La maletera”, no voy a decir el titulo todavía”, comentó.

