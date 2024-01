El actor e integrante de la banda Chabelos, Sergio Galliani, estuvo en el ojo de la tormenta hace unos días, cuando corrió el rumor de que él y su esposa, Connie Chaparro, atravesaban una crisis y estaban a punto de separarse.

Nada más lejos de la realidad. En entrevista exclusiva con Perú21, el artista contó que se encuentra en el mejor momento de su matrimonio.

Además, Galliani, quien interpretaba a ‘Miguel Ignacio’ en ‘Al fondo hay sitio’, dio detalles de cómo surgió ese rumor.

“Yo estaba en República Dominicana porque me fui a grabar una película todo un mes allá. Estaba completamente desconectado del tema y hablando con Connie un día me dice: ‘te voy a decir algo para que no te asustes porque por ahí te vas a enterar por redes’. Me dice ‘mira, ha salido esto’, y me mando un poco el tema y se mataba de risa”, contó.

El actor se animó a relatar qué fue lo que pasó.

“Lo que pasa es que ella, para la radio, hace a veces temas del corazón. Pone en Facebook sus encabezados, sus cosas y colocó un encabezado como diciendo: ‘Cuando te aman no se nota y cuando no te aman eso sí se nota’, una cosa así, para ver qué opinaba la gente porque iba a tocar el tema al día siguiente en su programa. La prensa sacó esa vaina y comenzaron a sacar titulares de que tendríamos problemas en la relación”, reveló.

En otro momento, Galliani expresó su indignación por cómo manejó la prensa este tema.

“Ni siquiera llaman a preguntar si todo está bien. Chaparon eso del ahí y se armó un teléfono malogrado”, sostuvo.

Asimismo, detalló cómo va su relación de pareja:

“Con Connie todo va muy bien, todo muy bien. Justo acabamos de llegar de viaje de Año Nuevo con toda la familia y estamos ahorita todavía en fiestas”, remarcó a Perú21.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: