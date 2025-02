Sergio del Campo: "Shakira es mi estilo de vida"

Sergio del Campo es un músico peruano que ha convertido su pasión por Shakira en un estilo de vida. No solo tiene una banda tributo a la estrella colombiana, sino que también es miembro del club de fans Shakira Pies Descalzos Perú y ha tenido la oportunidad de conocer a su musa en persona.

En una entrevista exclusiva para Perú21, Sergio nos contó sobre su amor por Shakira, su experiencia al conocerla y cómo se prepara para cantar a todo pulmón las canciones de la popular 'Loba' para sus conciertos el 16 y 17 de febrero.

Agregó que ha sido fan de Shakira desde los 6 años, cuando escuchó su música por primera vez en un cassette. Desde entonces, su amor por ella no ha hecho más que crecer: "Shakira es mi estilo de vida", afirma Sergio. "Me ha acompañado en todo momento, me ha motivado a seguir mis sueños y me ha inspirado a convertirme en músico".

En 2018, Sergio tuvo la oportunidad de conocer a Shakira en Brasil. "Fue un momento increíble", recuerda Sergio. "Ella salió del hotel y se acercó a nosotros. Fue muy amable y cercana". Sergio también nos contó que tiene un disco firmado por Shakira, un tesoro que guarda con mucho cariño.

Sergio es el líder de una banda tributo a Shakira. "No la imito, pero tengo mucha influencia de ella", explica Sergio. "Me sé todos sus bailes y coreografías, y he estudiado su vida y su carrera".

"Quiero que el público disfrute de la música de Shakira tanto como yo", afirma.

Sergio es miembro del club de fans Shakira Pies Descalzos Perú. "Somos una gran familia", dice Sergio. "Nos reunimos para celebrar la música de Shakira y para apoyarla en todo lo que hace". El club de fans también realiza actividades sociales y benéficas en nombre de Shakira.

La llegada de Shakira a Perú

Shakira llegará a Perú en los próximos días para ofrecer dos conciertos. Sergio y el club de fans están preparando varias actividades para recibirla como se merece. "Queremos que Shakira se sienta bienvenida y querida en Perú", afirma Sergio.

Sergio tiene un mensaje para Shakira: "Gracias por ser una inspiración para mí y para millones de personas en todo el mundo. Te amamos y te admiramos".

