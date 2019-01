El Valor de la Verdad: ¿Quién será el primer invitado en el regreso del programa de preguntas?

El ' Valor de la Verdad ' y Beto Ortiz estarán de regreso. El popular programa de preguntas volverá a la televisión peruana. Aunque todavía no tiene una fecha de estreno, ya se especula sobre quién será la primera invitada para sentarse en el recordado sillón rojo.

A pesar de la discreción de Latina, Tilsa Lozano, en conversación con Andrés 'Chibolín' Hurtado, dejó entrever que ella podría ser la primera participante.

“Yo sé que Latina me va a matar, sobre todo Beto Ortiz. ¿Es verdad que eres la primera invitada del sillón rojo?”, le preguntó el conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés'.

Ante ello, Lozano lució muy sonriente y respondió lo siguiente: “Andrés (Hurtado), por qué me haces estas preguntas, si yo a ti te respondo todo. Ya estoy en un sillón rojo (refierindose al sillón donde estaba sentada) , vamos a ver qué tal me siento”, dijo la nueva conductora.

De esta forma, la ex 'vengadora' no descartó que no vaya a volver sentarse en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'.