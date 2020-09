Rompe su silencio. La esposa de ‘Tomate Barraza’, Vanessa López, señaló en una entrevista con el diario Trome que actualmente se encuentra separada de su esposo desde hace 3 semanas, a pesar que el conductor ha sostenido todo ese tiempo que las cosas estaban bien entre ambos.

"No sé por qué Carlos (Tomate) está diciendo ese tipo de cosas (que todo está bien en su relación), quiero dejar claro que estamos separados. Lo aclaro porque conociéndolo, no deseo quedar mal (por la posibilidad de algún 'ampay'). Su mamá le dijo que se vaya a vivir con él y está viviendo en casa de su madre hace tres semanas y tres días", expresó López a Trome.

La pareja de Barraza indica que le ha pedido que aclare la situación entre ambos pero el cantante se ha negado a hacerlo y ella no sabe por qué. Asimismo, Vanessa López sostuvo que se encuentra tranquila y que por el momento se encuentra en la casa que ambos compraron, sin embargo dijo que solo se va quedar un tiempo más.

"Si quiere que se quede con la casa, no tengo problema, lo material no me importa. Lo más probable es que lleguemos a divorciarnos" aseveró López.

Vanessa descartó que haya habido infidelidad y agresiones de por medio, sin embargo dijo que lo que hizo Barraza la ha decepcionado mucho por lo cual no volvería con él y una de las razones es que la mamá de 'Tomate' se metía mucho en la relación.





