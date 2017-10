Amada y seguida por muchos, Majida Issa —conocida por su papel de 'La Diabla' en la teleserie 'Sin senos sí hay paraíso— goza de gran popularidad en las redes sociales.

Así lo ha demostrado tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram posando en toples. La actriz ha sorprendido a sus seguidores, pues en la descripción asegura no haber utilizado retoques.

"Repost de media noche! Quiero contarles la historia de esta foto. Yo no soy una mujer de gimnasios y dietas, nunca he estado en una sala de cirugía, como de todo menos carnes, tengo estrías y celulitis, mi cintura no es de 60, a mi edad me cuido con lo que disfruto y no quiero ser esclava de mi cuerpo", inicia la descripción de la instantánea.

La actriz cuenta que fue Camilo (el fotógrafo a cargo de la pieza) quien le pasó la fotografía y le hizo darse cuenta de un detalle.

"Yo la vi y le respondí que me gustaban los colores, que el señor de la izquierda parecía tocándome la cabeza, le hablé de la cara del niño atrás y dije: me parece linda ... y él me dijo: que bien que te guste, no tiene nada de retoque. 😳 Y entonces me miré. Había visto todo lo de la foto en realidad menos a mí. Mujeres, por qué a veces nos dejamos para el final? No está bien. Me vi! Y esta soy yo sin retoques", culmina su descripción.

En menos de 24 horas, la fotografía cuenta con más de 30 mil 'me gusta' en Instagram y cientos de comentarios a favor del gran mensaje que ha dejado la participante de 'Sin senos sí hay paraíso'.