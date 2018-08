'Sin senos sí hay paraíso' se acerca al final en medio de la decepción por temporada llena de brujerías

A pesar de la belleza de Carmen Villalobos, la tercera temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' no ha gustado a los seguidores de la teleserie, pues de principio a fin se han encontrado con una trama llena de brujerías, relatos poco convincentes, y flash backs que hacen densa la historia.

"El rumbo que ha tomado Sin senos sí hay paraíso (Telemundo) en las últimas semanas con todo el tema de la brujería y la maldición de las chicas del barrio no está siendo del agrado de gran parte del público. Son muchos los seguidores de la serie que se han quejado a través de las redes sociales de que la historia no solo no avanza, puesto que se repiten muchas escenas del pasado en cada capítulo, sino que además se está perdiendo la esencia de la serie que encabezan Carmen Villalobos, Majida Issa y Fabián Ríos, entre otros, ya que de una ficción de narcos y proxenetas ha pasado a ser una serie que se centra casi exclusivamente en el ocultismo y la hechicería", reseña People en español.

A pesar del descontento del público por el giro de la trama, la serie sigue líder en su franja horaria frente a la competencia, la serie La bella y las bestias (Univision).

Hay algunos que dicen que esos temas desprestigian la serie de Telemundo. Lo cierto es que la serie se acerca a la gran final. La expectativa crece. Sin embargo, los más recientes capítulos se han atascado y parecen cada vez más descabellados. ¿Dónde está el realismo del que presumía la serie de Gustavo Bolívar?