La actriz mexicana, Ninel Conde conquistaría el corazón de dos narcotraficantes en la sexta temporada de la exitosa teleserie ‘ El señor de los Cielos ’ que se estrenará hoy por Telemundo Estados Unidos.

Así lo dejó entrever Ninel, que interpretará a la malvada 'Evelina', a su paso por la alfombra roja celebrada ayer donde se presentó el primer capítulo.

"Primero soy muy buena, luego sí soy muy tremenda. Ahí vamos a estar debatiendo entre 'El Cabo' (Robinson Díaz) y 'Aurelio Casillas' (Rafael Amaya), a ver qué sucede", dijo Ninel según publicó la prensa mexicana.

"Es la primera vez que participo en una narco serie. Ya me habían invitado antes a una, no digo el nombre, pero no se pudo dar por mis tiempos... Ahora me motivó la calidad del producto, el éxito que ha tenido, el prestigio, creo que vale la pena. Además se adecuó a mis tiempos porque fueron tres o cuatro meses, no fue tanto para meterse al foro”, añadió la actriz.