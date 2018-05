No va más. Mauricio Ochmann no será más ' El Chema' y se aleja de ' El señor de los cielos ', la exitosa narcoserie de Telemundo .

Tras cinco años en la producción, el actor explicó la razón de su renuncia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un extenso texto para sus seguidores.

El artista confesó sentirse un mal ejemplo para los niños y niñas, e indicó que el contenido de la serie no debería estar al alcance de menores de edad.

"La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban"(sic), escribió.

"Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mi debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero. Estos programas definitivamente NO son para niños que tal vez todavía no puedan distinguir entre la ficción y la realidad"(sic), explicó.



El actor indicó que por ahora, prefiere "brindarle al público otra forma de entretenimiento" y agradeció el cariño que recibió de los fans de la producción internacional.