Todo tiene su final, nada dura para siempre. Luego de diez meses de relación, Selena Gómez y The Weeknd decidieron dar fin a su relación, según confirmaron diferentes fuentes a la revista People.

"Ella y Abel han conversado mucho en los últimos meses acerca de su relación", según declararon al referido medio.

"Ha sido difícil con él atendiendo shows y ella en Nueva York", agregó la fuente.

La revista informó —además— que a pesar de la ruptura, ambos artistas siguen en contacto.

A pesar de las recientes vinculaciones de la cantante con su ex pareja, Justin Bieber, el informante indicó a People que Selena Gomez no volverá con el canadiense, esto luego de divulgarse una imagen de la ex pareja desayunando en la ciudad de Los Ángeles.