Una ruptura amorosa seguida del lanzamiento de su nuevo tema ha llevado a los seguidores de The Weeknd a especular sobre la letra de la canción y la relación que guarda con la separación entre el artista y Selena Gómez .

Bajo el nombre de 'Call out my name', el nuevo sencillo del cantante canadiense habla claramente de su relación pasada. La canción empieza con la frase: "Nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error" (Selena ¿dónde?).

No solo ello. En la segunda estrofa nuevamente la letra evoca a Selena: "Dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo por salvarte la vida".

En otro tramo del tema también hace referencia al regreso de la cantante con su ex pareja, Justin Bieber , a tan solo días de la ruptura con el artista de ascendencia etíope.

"Supongo que yo solo fui una parada en boxes, solo hasta que te decidiste. Has perdido el tiempo", se escucha.