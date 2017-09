Selena Gómez confesó en una publicación de Instagram que fue sometida a un trasplante de riñón por el lupus que padece. La cantante recibió este órgano de su mejor amiga, Francia Raisa, a quien le agradeció públicamente

“Estoy al tanto de que mis fans se dieron cuenta que me estaba manteniendo oculta durante parte del verano y estaban preguntándose porque no promocionaba mi nueva música, de la cuál yo me encontraba muy feliz", escribió inicialmente.

“Lo que pasó es que me enteré que necesitaba un transplante de riñón por mi lupus. Es lo que necesitaba hacer por mi salud”, manifestó.

“Honestamente estoy esperando poder compartir pronto todo lo que viví estos últimos meses con ustedes, como siempre lo he querido hacer", explicó.

"Hasta ese entonces, quiero agradecer públicamente a mi familia y a mi increíble equipo de doctores por todo lo que hicieron antes y después de la cirugia", añadió.

“Y, finalmente, no hay palabras para describir cuan agradecida estoy con mi amiga Francia Raisa. Ella me dio el último regalo y el sacrificio de donarme su riñón. Me encuentro increíblemente bendecida. Te amo demasiado, hermanita”, finalizó.





Esta publicación fue compartida hace tan solo 4 horas en Instagram, y ya cuenta con alrededor de 4 millones de 'me gusta' en esta red social. Asimismo, ha recibido más de 85 mil comentarios.