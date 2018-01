Selena Gomez tiene 25 años y ya dejó de ser una niña hace mucho tiempo. Sin embargo, Mandy Teefey , su madre, considera que no le vendría mal aceptar sus consejos de vez en cuando.

En conversaciones con Gossip Cop, la mamá de la actriz reveló que su hija hace oídos sordos a sus recomendaciones y aseguró que está fuera de control.

"Selena puede vivir como quiera, después de que esté feliz, segura y saludable", indicó Teefey, quien desaprobó su decisión de volver a acercarse a Justin Bieber.

La mamá de Gomez, quien fue su representante hasta el 2014, también criticó que la participación 'A Rainy Day in New York' película del polémico director Woody Allen, quien se casó con su hija adoptiva y es acusado de abusar sexualmente de su hijastra.

"Tuve una larga conversación con ella para que no aceptara trabajar con él (Allen), pero no funcionó... Nadie la controla, ella toma sus propias decisiones. No importa cuánto trates de aconsejarla, todo cae en oídos sordos", señaló.