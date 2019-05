Selena Gomez lució los bikinis que diseñó para cubrir la cicatriz de su transplante de riñón

La actriz y cantante estadounidense, Selena Gomez, presentó la colección de bikinis que diseñó para impulsar la nueva marca Krahs, de su mejor amiga Theresa Mingus.

Esta linea de ropa de baño fue creada con una característica particular: ocultar la cicatriz que la ex imagen de Disney tiene tras el transplante de riñón al que se sometió en 2017.

A través de Instagram, Selena contó sobre la experiencia de crear los bañadores de la línea denominada "Selena x Khras Swim". Estas piezas, según contó, tienen la cintura alta y un escote profundo.

"Me lo pasé muy bien diseñando los bikinis. Fue divertido. Uno de los diseños que hice tiene talle alto y un cinturón. Yo pasé por una cirugía de trasplante de riñón y me gustan los trajes de baño que cubran esa parte y me hagan sentir cómoda", reveló en Instagram.

Gomez y Mingus tienen una amistad a prueba de balas, incluso la artista publicó hace unos días una imagen en la que ambas aparecen juntas con un mensaje en el que agradece a la diseñadora por los cinco años de amistad y por su apoyo en los momentos más difíciles que le ha tocado vivir en los últimos años.