Selena Gómez lanzó este jueves el videoclip de la canción The Heart Wants What it Wants, un tema que hablaría de su relación con el cantante Justin Bieber, según la prensa estadounidense.

La grabación, de un poco más de 4 minutos y en blanco y negro, inicia con unas palabras de Selena en la que habla, entre lágrimas, de ser herida por un hombre.

"La cama se está enfriando y no estás allí/ el futuro que tenemos no está claro/ Pero no estoy viva hasta que llamas/ Y ahora apuesto en contra de todas las probabilidades/ Guárdate tu consejo porque no lo escucharé / Puede que estés en lo cierto pero no me importa/ Hay un millón de razones por las que debería renunciar a ti/ Pero el corazón quiere lo que quiere/ El corazón quiere lo que quiere", señala una parte de la canción.

The Heart Wants What it Wants pertenece al disco For You, que saldrá a la venta el 24 de noviembre. Puedes pedir anticipadamente el álbum en iTunes.