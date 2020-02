Justin Bieber y Selena Gomez conformaban una de las parejas más queridas de la industria musical, pero su historia de amor acabó en el 2018. El cantante canadiense se casó con la modelo Hailey Baldwin, mientras que la exestrella Disney continúa disfrutando de su soltería.

Pese a que cada uno ya hizo su vida por separado, la prensa internacional sigue involucrando a estas celebridades y no pierden la oportunidad para preguntar al respecto.

Recientemente, Bieber ofreció una entrevista al presentador Zane Lowe y reconoció que su relación amorosa con Hailey Baldwin afectó a su ex Selena Gomez.

“Sentía que me respetaba y yo también le tenía mucho respeto. Como sea, ella (Selena Gómez) me amaba y verme con alguien más la lastimaba. A eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez que el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado”, confesó el cantante de 25 años.

En otro momento de la conversación, Bieber también admitió que el rencor que transmitía Selena por él afectó el inicio de su relación con Hailey Baldwin. Además, el intérprete señaló que antes de comenzar su romance con su ahora esposa, él le confesó que no podía serle fiel al 100%.

“Le dije: ‘Mira, aún sigo herido y trato de encontrar mi camino. No estoy listo para hacerte una promesa… Simplemente no quiero decirte algo y terminar haciendo lo contrario’. Me encontraba en un momento en donde ya había vivido eso antes y quería ser lo más honesto posible con ella, fue como ‘No me encuentro en un lugar en el que te pueda ser verdaderamente fiel’”, narró Justin.