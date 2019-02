¿Llegará a Netflix? Segundo Rosero evalúa hacer una serie sobre su vida

Tras 40 años de vida artística, Segundo Rosero dio a conocer que está evaluando la posibilidad de tener una serie autobiográfica, al mismo estilo de Luis Miguel.

En conversación con RPP Noticias, el recordado cantante ecuatoriano señaló que su vida está llena de historias de mucho interés.

"Uy, pero mi serie en Netflix duraría dos años. Yo tengo una vida llena de anécdotas. Pero admito que me parece interesante, es como dar una mirada a todo lo que uno ha hecho y eso se tiene que ver reflejado en los actores", aseveró.

Asimismo, Rosero criticó que los actores que dieron vida a 'Luismi' y Juan Gabriel, en sus respectivas series, no se parecieran a los verdaderos artistas.

"Yo he visto las series de Luis Miguel y Juan Gabriel y los actores no son tan parecidos y no cantan igual. No importa si el actor es de Ecuador, Perú o Colombia, lo importante es que se parezca a mí", precisó.

DATO:

-Como parte de sus celebraciones por sus 4 décadas de artista, Rosero realizará un romántico concierto este 14 febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.