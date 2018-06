Sebastián Monteghirfo: "El 10 de julio ya empezamos con el rodaje de 'Once machos 2'"

¿Qué expectativas con la película Once machos 2? ¿Harán un homenaje a Daniel Peredo ?



Las mejores expectativas para esta segunda parte. El 10 de julio ya empezamos con el rodaje de la película Once machos 2 y sí habrá un homenaje a Daniel Peredo, pero no nos estamos colgando de él. A todos nos parece justo que se haga algo en su memoria y todavía no sabemos cómo se va a tocar el tema. Aún no podemos filtrar nada de la información, pero pronto podremos contar algunas cosas.

También estarás en la obra de teatro Misterio. ¿Cuál será tu personaje?



Mi personaje será ‘Misterio’, que antes lo interpretó Pietro Sibille y lo hizo muy bien. Para mí, es todo un reto y me siento muy emocionado pues es una de las obras de las que más me enamoré en el teatro cuando era estudiante mientras mi profesor era Pold Gastello y ahora actuaré al lado de él... Ya estamos en ensayos y el estreno de la puesta en escena, que dirigirá Juan Carlos Fisher, será en setiembre en La Plaza.

¿Qué balance sacas de la telenovela Ojitos hechiceros, de Michelle Alexander?



Muchas veces he leído los guiones de las novelas y decía que serían un éxito, pero eran normales. En cambio, con Ojitos hechiceros fue distinto, porque apenas dimos lectura, nos pareció una historia bonita, potente y, gracias a Dios, la gente se enganchó. Incluso, los que no son noveleros la están viendo. A mí me encantaría que hagan una segunda parte porque le agarré mucho cariño a mi personaje ‘Juli’.