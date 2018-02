Saca la cara por él. Andrea Miranda, actual pareja de Sebastián Lizarzaburu, se pronunció sobre el enfrentamiento del 'Hombre Roca' y Andrea San Martín, quien confesó entre lágrimas que el chico 'reality' no visita a su hija.

La joven rompió su silencio y aseguró ante las cámaras de Latina que su enamorado es un buen padre y que es falso que no desee pasar tiempo con la pequeña Maia.

"Yo sé la verdad de las cosas, él me cuenta todo, somos amigos desde que tenemos 14 años. No soy de la televisión, no quiero ser de la televisión", sostuvo.

"Él cumple todos los meses con su hija y a mí me basta saber cuánto a mí me ha llorado por su hija. Yo estoy en los momentos difíciles con él, yo sé que él cumple con su hija, ama a su hija, siempre su hija va a estar antes que yo, siempre. Pero yo creo que el tema de él y Andrea es entre él y Andrea", manifestó.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu utilizó sus redes sociales para publicar boletas que comprobarían que sí cumple con depositar dinero para la menor.