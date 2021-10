Sebastián Lizarzaburu compartió un video hablando de la envidia y recomendando a sus detractores no envidiar ni desear el mal a nadie. Tras este mensaje, algunos de sus seguidores creen que estaría dirigido a Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín y padre de su hija menor.

El mensaje llamó aún más la atención, ya que desde el sábado, el ex chico reality había dejado de comentar sobre los problemas entre Juan Víctor y Andrea. Si bien es cierto no mencionó nombres ni apellidos, consideró que todos los malos deseos que se emiten se regresar.

“Mi consejo es den para recibir y siempre buenas vibras, no hate. No envidien, no odien y no pierdan el tiempo en eso. Esa mala vibra que proyectan es la misma mala vibra que van a recibir”, expresó

Juan Víctor estaría molesto con Andrea San Martín por haberle cortado el cabello a su hija sin su consentimiento.

Sánchez mencionó en sus redes sociales que no estaba enterado del nuevo corte de cabello de la menor y que tampoco sabía de su visita al pediatra. Asimismo, aclaró que, si de él hubiera dependido, nunca lo hubiera hecho porque no lo consideraba necesario. Horas después, borró su historia de Instagram.

“Gente, por fas, no insistan. Yo no tenía conocimiento del corte de cabello de mi hija. Si hubiera sido mi decisión, no me parecía adecuado ni era momento aún de hacerlo. Menos sabía lo del pediatra. Seguiré velando porque ella esté bien”, manifestó.

